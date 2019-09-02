МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики на фоне опасений относительно перспектив торговой войны между США и Китаем, а также в свете надвигающегося на Флориду урагана "Дориан", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,39% — до 59,02 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,07%, до 55,14 доллара за баррель.

В воскресенье начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. По заявлению Американской ассоциации товаров одежды и обуви, под новые пошлины попадут 91,6% одежды, 68,4% домашнего текстиля и 52,5% импорта обуви из Китая. В то же время президент США Дональд Трамп после начала действия пошлин подтвердил проведение очередных торговых переговоров с Китаем в сентябре.

"Пока неопределенность в торговле сохраняется, рынку нефти будет трудно не учитывать опасения, связанные с рисками для мирового спроса на сырье", — сказал агентству Рейтер рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннес (Stephen Innes).

В то же время трейдеры следят за приближением к Флориде урагана "Дориан". В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Трейдеры опасаются, что ураган может привести к перебоям в работе нефтеперерабатывающих заводов в США и снизить спрос на нефтепродукты.