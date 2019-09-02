МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в понедельник на фоне ввода пошлин США и статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,07% — до 2917,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,73%, до 1606,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,47%, до 25602,57 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,23%, до 1972,24 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,34% — до 20634,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 6580,3 пункта.

Давление на индексы оказывает ввод повышенных пошлин американской стороной на товары из КНР. Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении повысить пошлины до 15% с запланированных 10% на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в год после того, как КНР объявила о вводе дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Новые пошлины США начали действовать в воскресенье.

При этом на прошлой неделе, в четверг, официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сказал, что рабочие группы США и Китая по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают проведение следующего раунда торговых переговоров в сентябре.

"Кратковременное перемирие, вероятно, обеспечит некоторое облегчение. Торговля становится все более неуверенной…, о чем свидетельствует снижение инвестиций в бизнес на фоне растущей обеспокоенности относительно роста экономики", — отмечает аналитик Mizuho Bank Чжу Хуани (Zhu Huani), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Китайские индексы поддерживает внутренняя статистика. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в августе вырос до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле. Аналитики ждали снижения показателя до 49,8 пункта.