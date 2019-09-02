МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника смешанной динамикой на фоне сохранения неопределенности в перспективах торговых отношений между США и КНР и новых беспорядков в Гонконге, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,31% — до 2924,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,26%, до 1614,92 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,4% — до 25626,55 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41% — до 20620,19 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,07% — до 1969,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,38%, до 6579,4 пункта.

Трейдеры продолжают отыгрывать новости вокруг торговых отношений между США и КНР. В воскресенье начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Однако уже после начала действия новых пошлин президент США Дональд Трамп после начала действия пошлин подтвердил проведение очередных торговых переговоров с Китаем в сентябре.

"Опасения по поводу замедления темпов мирового экономического роста из-за взаимных санкций, вероятно, будут сохраняться некоторое время", — сказал агентству Франс Пресс главный стратег Rakuten Securities Масаюки Кубота (Masayuki Kubota).

В то же время поддержку китайским рынкам оказала статистика из КНР. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в августе вырос до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле. Аналитики ждали снижения показателя до 49,8 пункта. Индекс поднялся выше отметки 50 пунктов впервые с мая. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Давление на настроения трейдеров в Гонконге оказали внутренние новости. В городе в субботу и в воскресенье прошли несанкционированные демонстрации. Во многих районах города произошли ожесточенные столкновения между полицией и радикальными протестующими, в результате были задержаны более 60 человек в возрасте от 13 до 36 лет, связанных с беспорядками на двух станциях метро.