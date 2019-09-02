События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 сентября
МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (август)
|0,1%
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|4:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2019)
|-2,9 млрд австрал. долл
|1,4 млрд австрал. долл
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|0,4%
|0,2%
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|-0,15%
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|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (сентябрь)
|1%
|1%
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-4,3 тыс
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август)
|45,3
|45,5
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49,9
|49,9
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август)
|51,7
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|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
|51,2
|51
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за август
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|RUB
|Highland Gold — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019
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|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — реестр для ВОСА (27.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018
|884,6 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2019) — див-д 2019) — див-д 2019
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|RUB
|РуссНефть — СД (вопрос об утверждении решения о выпуске кумулятивных ап НК РуссНефть)
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|RUB
|VEON — День инвестора
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https://1prime.ru/Financial_market/20190902/830290740.html