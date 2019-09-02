МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (август) 0,1%

 

 
4:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2019) -2,9 млрд австрал. долл 1,4 млрд австрал. долл
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 0,4% 0,2%
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) -0,15%

 

 
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (сентябрь) 1% 1%
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -4,3 тыс

 

 
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август) 45,3 45,5
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49,9 49,9
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август) 51,7

 

 
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август) 51,2 51

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за август

 

 

 

 

 

 

 RUB Highland Gold — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ВСМПО-АВИСМА — реестр для ВОСА (27.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018 884,6 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2019) — див-д 2019) — див-д 2019

 

 

 RUB РуссНефть — СД (вопрос об утверждении решения о выпуске кумулятивных ап НК РуссНефть)

 

 

 

 

 

 

 RUB VEON — День инвестора

 

 

 

 