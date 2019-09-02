МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в понедельник закрылись в плюсе после публикации статистики по региону; британский FTSE 100 поднялся на 1%, получив дополнительную поддержку от снижения национальной валюты, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,08% — до 7285 пунктов, французский CAC 40 — на 0,23%, до 5493,04 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 11957,06 пункта.

Инвесторы отыгрывают статистику по еврозоне. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до 47 пунктов с июльской отметки в 46,5 пункта, как и ожидали эксперты.

Рост британского индекса дополнительно поддерживает ослабление фунта, который дешевеет по отношению к доллару почти на 0,8%. Удешевление национальной валюты традиционно увеличивает доходы компаний-экспортеров.

Давление на национальную валюту оказывает растущее политическое напряжение. Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил 28 августа, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября, что существенно снижает шансы на остановку депутатами выхода страны из ЕС без соглашения. Brexit должен произойти 31 октября. Выход королевства из ЕС без соглашения представляет ряд рисков для экономики Великобритании.

"Рост (индекса FTSE 100 – ред.) может быть хрупким. После насыщенного августа инвесторы должны быть готовыми к большей волатильности рынка в сентябре" — отметил аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson), чье мнение приводит агентство Рейтер.