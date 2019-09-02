МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Вице-президентом МТС по корпоративным и правовым вопросам назначен Алексей Барсегян, ранее занимавший должность исполнительного директора по правовым вопросам АФК "Система" (основной акционер МТС), говорится в сообщении сотового оператора.

Ранее должность вице-президента МТС по корпоративным и правовым вопросам занимал Руслан Ибрагимов, в августе он был назначен вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью.

"Алексей имеет колоссальный опыт правового сопровождения сделок и проектов АФК "Система" и ее дочерних компаний в России и в иностранных юрисдикциях. Это профессионал с успешной историей урегулирования проблемных правовых ситуаций и солидной экспертизой в областях корпоративного управления и судебной практики", — приводятся в сообщении слова президента МТС Алексея Корни.

Алексей Барсегян в 2018-2019 годах занимал должность исполнительного директора по правовым вопросам АФК "Система". С 2013 по 2018 год работал исполнительным вице-президентом комплекса по правовым вопросам АФК "Система". В 2011 году был назначен директором юридического департаментам АФК "Система". С 2003 по 2011 год последовательно занимал должности от юрисконсульта юридического департамента до заместителя директора департамента АФК "Система".

До прихода в 2003 году в АФК "Система" работал юристом в различных юридических компаниях, в числе которых "ЕМ и Ко" и адвокатское бюро "Падва и партнеры".

В 2017 году прошел программу профессиональной переподготовки на экономическом факультете МГУ им. Ломоносова по программе "Корпоративный директор", является сертифицированным директором Национальной ассоциации корпоративных директоров. В 2011 году получил диплом MBA в American Institute of Business and Economics. В 2002 году окончил МГИМО по специальности "Юриспруденция".