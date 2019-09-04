ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. "Ростелеком" продолжает переговоры об использовании операционной системы "Аврора" в устройствах Huawei, об этом сообщил РИА Новости президент российской компании Михаил Осеевский в кулуарах Восточного экономического форума.

Российская мобильная операционная система "Аврора" (до февраля 2019 года называлась Sailfish) разрабатывается компаниями ООО "Открытая мобильная платформа" и ООО "Вотрон", которые с 2018 года входят в группу "Ростелеком". "Аврора" базируется на ядре Linux, при этом поддерживает приложения для Android. Как сообщал в июле замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов, министерство рассчитывает, что пилотный проект использования китайской компанией Huawei российской операционной системы "Аврора" начнется до конца года.

"На стадии переговоров. Пока ни о чем (не договорились — ред.)", — сказал Осеевский, отвечая на вопрос, есть ли уже у сторон какие-либо договоренности.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.