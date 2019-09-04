ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Торги по продаже помещений в историческом здании "Центрального телеграфа" состоятся на следующей неделе, ожидается значительное повышение стартовой цены, сообщил РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах Восточного экономического форума.

"Дочка" "Ростелекома" выставила на продажу принадлежащие ей помещения в здании на улице Тверская, 7 со стартовой ценой в 3,5 миллиарда рублей (с учетом НДС). Компания хочет продать помещения общей площадью 35,198 тысячи квадратных метров и прилегающую к зданию парковку.

По словам Осеевского, пока число поступивших заявок неизвестно. "Не знаю, заявки поступают на электронную площадку Сбербанка, по-моему срок еще не закончился, там можно подавать заявки до 6 сентября, а торги будут на следующей неделе", — сказал он.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он по итогам торгов значительного повышения цены от стартовой, Осеевский сказал: "Нам бы хотелось".

Здание "Центрального телеграфа" будет продано на открытом аукционе, организованном на торговой площадке "Сбербанк-АСТ", с участием крупнейших консультантов по привлечению потенциальных покупателей на актив, таких как Colliers, JLL, Knight Frank, Cushman&Wakefield, CBRE, Kalinka Group.

ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.