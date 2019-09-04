МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром снижается второй день подряд по отношению к евро после того, как слабая статистика из США увеличила надежды на новое снижение базовой ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро рос до 1,0975 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0972 доллара. При этом к японской валюте доллар рос до 106,05 иены с уровня предыдущего закрытия в 105,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06% — до 98,94 пункта.

Давление на курс доллара оказывают данные Института управления поставками США, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе снизился до минимума с 2016 года в 49,1% с июльских 51,2%. Аналитики ожидали снижения индикатора только до 51,1%.

В свете слабой статистики внимание инвесторов перешло к ожиданиям очередного заседания ФРС США по денежно-кредитной политике 17-18 сентября. Согласно данным CME Group по состоянию на четверг, 92,7% экспертов считают, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%, остальные надеются, что она будет снижена на 50 базисных пунктов.

"Ожидания того, что ФРС придет на помощь, возросли. Но это не означает, что доллар сдает позиции. Это просто приостановило недавний рост доллара", — отмечает старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril), мнение которого приводит агентство Рейтер.