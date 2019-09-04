МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду поднимаются на фоне ослабления политических рисков в Великобритании и Италии, а также после выхода сильной статистики по еврозоне, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,78% — до 7324,77 пункта, французский CAC 40 — на 1,2%, до 5531,93 пункта, немецкий DAX — на 1,35%, до 12072,02 пункта. Итальянский FTSE MIB поднимался на 1,6%, до 21742,5 пункта.

Британские депутаты во вторник вечером высказались за изменение повестки парламента, что открывает путь для рассмотрения в среду законопроекта о переносе срока Brexit. Законопроект, требующий от премьера просить ЕС о переносе срока Brexit c 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения, еще 2 сентября представила группа парламентариев от разных партий.

Инвесторы оценивают и новости из Италии. Во вторник итальянское "Движение 5 звезд" по результатам проведенного внутреннего голосования поддержало формирование коалиционного правительства с ранее оппозиционной Демократической партией.

Новости из Гонконга также поддерживают настроения инвесторов. По сообщениям СМИ, глава администрации Гонконга Кэрри Лэм готова пойти на уступки протестующим и объявить полный отказ от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, из-за которых в городе последние три месяца не утихают протесты. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на этом фоне на 3,9%.

Трейдеры отреагировали и на позитивную статистику по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны в августе, по окончательной оценке, вырос до 51,9 пункта с 51,5 пункта в июле при прогнозе в 51,8 пункта. Лучше ожиданий оказались и индексы по Франции и Германии.