МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился к середине дня среды в ожидании еженедельной статистики по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.02 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,74% — до 58,69 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,04%, до 54,5 доллара за баррель. Утром рост цен на нефть не превышал 0,5%.

Рынок ждет данных по запасам нефти в США за минувшую неделю. Еженедельная статистика по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) будет опубликована в ночь на четверг, а аналогичные данные от минэнерго США выйдут в четверг вечером. Аналитики прогнозируют снижение показателя на минувшей неделе на 2,6 миллиона баррелей после падения неделей ранее на 10 миллионов баррелей. Если прогнозы оправдаются, это будет уже третья неделя снижения запасов в США, что приводит к ослаблению опасений по поводу риска переизбытка предложения.

Кроме того, трейдеры отыгрывают статистику из Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти. Так, деловое издание Caixin сообщило в среду, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя только до 51,7 пункта.

В то же время инвесторы обратили внимание на то, что банк Citi понизил свои прогнозы по стоимости нефти марки Brent. Как пишет агентство Рейтер, банк снизил прогноз на третий и четвертый кварталы примерно на 10 долларов за баррель — до 62 и 64 долларов соответственно, и ожидает, что к концу 2020 года стоимость барреля нефти Brent снизится до 53 долларов. Эксперты банка отмечают, что замедление роста мирового ВВП и продолжение торговой войны между США и Китаем может негативно отразиться на спросе на сырье.