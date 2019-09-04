МОСКВА, 4 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 5 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (июль) 8,036 млрд австрал. долл 7,4 млрд австрал. долл
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июль) 2,5% -1,5%
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,3%

 

 
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август) 156 тыс 149 тыс
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 215 тыс 215 тыс
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2019) 2,3% 2,2%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2019) 2,4% 2,5%
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август) 50,9 50,9
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август) 50,9 50,9
17:00 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) -0,7%

 

 
17:00 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) 2,1%

 

 
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (июль) 0,6% 1,0%
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (август) 56,2

 

 
17:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (август) 53,7 54
17:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро

 

 

 

 
18:00 USD США — Запасы сырой нефти -10,027 млн барр -2,634 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,98 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.08) 527,7 млрд долл (на 23.08)

 

 
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,2%

 

 
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 4,6%

 

 

 

 

 RUB Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Роснефть — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018 15,34 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Газпром нефть — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018 18,14 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.10.2019) — див-д 2019