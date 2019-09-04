События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 сентября
МОСКВА, 4 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 5 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (июль)
|8,036 млрд австрал. долл
|7,4 млрд австрал. долл
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июль)
|2,5%
|-1,5%
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,3%
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|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
|156 тыс
|149 тыс
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|215 тыс
|215 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2019)
|2,3%
|2,2%
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2019)
|2,4%
|2,5%
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август)
|50,9
|50,9
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
|50,9
|50,9
|17:00
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|-0,7%
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|17:00
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м)
|2,1%
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|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (июль)
|0,6%
|1,0%
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (август)
|56,2
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|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (август)
|53,7
|54
|17:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
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|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-10,027 млн барр
|-2,634 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,98 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.08)
|527,7 млрд долл (на 23.08)
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|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,2%
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|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|4,6%
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|RUB
|Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019
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|RUB
|Роснефть — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018
|15,34 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2019) — див-д 2019
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|RUB
|Газпром нефть — реестр для ВОСА (30.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018
|18,14 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.10.2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20190904/830298901.html