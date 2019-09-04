МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером изменяется слабо, оставаясь на уровне шестилетнего максимума примерно в 1,55 тысячи долларов, коррекционная динамика и оптимизм на фондовых рынках сдерживают дальнейшее удорожание золота на фоне сохраняющихся торговых рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,15 доллара, или на 0,01%, — до 1555,75 доллара за тройскую унцию. Во вторник показатель вырос на 1,35%. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,99% — до 19,427 доллара за унцию.

"Ситуация в Гонконге стала воодушевляющим фактором, и мировые фондовые рынки выросли, что негативно для золота, но на уровне основополагающих факторов золото все еще имеет сильную поддержку", — цитирует агентство Рейтер аналитика Capital Economics Росса Страчана (Ross Strachan).

Продолжают поддерживать котировки золота опасения по поводу перспектив торговой сделки США и КНР. В выходные вступили в силу новые пошлины Вашингтона в 15% на очередную группу товаров из Китая объемом поставок 300 миллиардов долларов в год. Во вторник президент США Дональд Трамп пообещал более жесткие условия сделки в случае своей победы на выборах 2020 года.

Ранее в среду власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. На фондовых рынках наблюдается рост — биржи США и Европы растут в среднем на 1%, а цены на нефть поднимаются на 4%. Индексы Азии закрылись в среду в основном ростом.