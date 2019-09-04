МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером ощутимо рос против доллара и евро на фоне уверенного (более чем на 4%) роста нефтяных котировок в район отметки 61 доллара за баррель, отмечают трейдеры.

Рост мировых фондовых площадок сигнализирует о повышенном спросе на рисковые активы, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.25 мск снижался на 64 копейки, до 66,12 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 72,90 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Рубль вечером рос против доллара и в меньшей степени к евро на фоне коррекционного возврата курса европейской валюты на форексе выше уровня 1,1 доллара.

Инвесторы уходят от "защитного" доллара после ряда сообщений о стабилизации политической обстановки в Италии, Китае и Великобритании. Так, в среду стало известно, что ушедший ранее в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился возглавить правительство и представил главе государства его новый состав.

Британские депутаты во вторник вечером высказались за изменение повестки парламента — это открывает путь для рассмотрения в среду законопроекта о переносе срока Brexit. Власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции.

Рынок нефти вечером рос более чем на 4%, выше психологически значимой отметки 60 долларов за баррель сорта Brent. Поддержку рынку нефти оказала позитивная статистика, которая ослабила опасения рынков по поводу возможного замедления роста мировой экономики. В частности, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая в августе вырос до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали более слабый рост до 51,7 пункта. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти.

Мировые фондовые рынки также выросли, задавая позитивный фон для рубля. Биржевые индексы Западной Европы и США вечером росли на 0,6-1,2%.

В итоге, доллар и евро снижались вечером на 0,5-0,9%. Рублевая цена нефти поднялась в район отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вчерашняя попытка долларовых "быков" преодолеть сопротивление на уровне 67 рублей не увенчалась успехом, что стимулировало волну фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в американской валюте, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Также продажи были поддержаны внешним фоном в виде роста цен на нефть и спросом на валюты ЕМ. В результате доллар откатился от локальных максимумов и сделал существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65,5 рубля", — сказал он.

Рост рынка нефти создает дополнительный позитив для рубля, отдельным фактором этого выступает продолжение роста фондового рынка РФ, инвесторы поддерживают спрос на рубли для входа в российский рынок акций, отмечает Андрей Люшин из Локо Банка.

"Такое положение дел сохранится в течение еще пары дней, поэтому на завтра торговый диапазон для курса доллара составит 66,4-66,9 рубля и 72,8-73,3 рубля за евро", — оценил он.