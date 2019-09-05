ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Включение завода микроэлектроники "Ангстрем-Т" в СП "Ростеха" и АФК "Система" обсуждается, вопрос еще не решен, сообщил РИА Новости основной владелец АФК Владимир Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это вопрос, который еще не решен. Обсуждения всякие идут, но ничего конкретного нет", — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас включение в СП "Ангстрема-Т".

В июле "Ростех" завершил создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники с АФК "Система", которая получает в нем контроль, доплатив 1,35 миллиарда рублей. В "Системе" тогда сообща, что рассчитывают создать лидера рынка электронной компонентной базы России, который станет ключевым поставщиком для инфраструктуры цифровой экономики РФ. Доля АФК "Система" в совместном предприятии составит 50,01%, "Ростеха" — 49,99%.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключал, что в перспективе в СП может войти "Ангстрем-Т".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.