МОСКВА, 6 сен ПРАЙМ. Стоимость золота символически растет в пятницу утром — спрос на резко подешевевший в ходе предыдущего дня драгметалл постепенно возвращается, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 1,05 доллара, или на 0,08%, до 1526,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускается при этом на 0,93%, до 18,633 доллара за унцию.

Пятничный рост стоимости золота обусловлен коррекцией после того, как по итогам предыдущих торгов она упала более чем на 2%. Спрос на этот надёжный актив оказался в четверг под давлением из-за всплеска рисковых настроений на рынках. Так, глобальные инвесторы и спекулянты отдавали предпочтение акциям компаний на фоне сильной статистики из США и новостей о договоренности Вашингтона и Пекина провести 13-й раунд торговых переговоров на высоком уровне в начале октября.

Теперь инвесторы ждут данных о рынке труда в США за август. По прогнозам аналитиков, безработица сохранилась на уровне 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны выросло на 160 тысяч после увеличения на 164 тысячи месяцем ранее.