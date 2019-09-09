МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером на усилении рисковых настроений и росте фондовых рынков перед заседаниями крупнейших центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,45 доллара, или на 0,36%, — до 1510,05 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,05% — до 18,128 доллара за унцию.

"Снижение цен на золото связано с тем, что на рынок возвращается склонность к риску, поэтому опасения по торговому конфликту США и КНР и перспективам роста мировой экономики отошли на второй план. Скорее всего, мы увидим временную передышку в росте, но общая тенденция остается неизменной", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg).

Мировые фондовые индексы поднимаются, трейдеры склонны покупать более рисковые активы перед заседаниями крупнейших центробанков, которые, как ожидается, примут меры по ослаблению своей монетарной политики.

В ближайший четверг состоится заседание ЕЦБ, аналитики прогнозируют сохранение базовой ставки на нулевом уровне и снижения ставки по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4%. На следующей неделе пройдут встречи Банка Англии (19 сентября) и Федеральной резервной системы (ФРС) США (17-18 сентября). Эксперты ожидают, что Федрезерв понизит ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%.

По мнению экономиста OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), которое приводит агентство, на фоне стимулирующих мер ЕЦБ и ФРС цена на золото вряд ли опустится ниже 1500 долларов.