МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,87%, до 6,48 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,65%, до 198 долларов, "Лукойла" — на 0,41%, до 83,6 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 0,37%, до 7,09 доллара, "Газпром нефти" — на 0,32%, до 31,25 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,89%, до 24,4 доллара, "Северстали" — увеличилась на 0,73%, до 15,18 доллара, НЛМК — увеличилась на 1,43%, до 22,64 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,17%, до 1,27 доллара, Сбербанка — на 0,42%, до 14,22 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 1,55%, до 18,4 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 0,23%, до 13,01 доллара, "Ленты" — увеличилась на 0,3%, до 3,39 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,79%, до 3,78 доллара.