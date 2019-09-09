МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером повышался против доллара и в меньшей степени — к евро на фоне роста европейской валюты на форексе в район 1,105 доллара.

Неуверенная динамика мировых фондовых рынков была компенсирована уверенным ростом рынка нефти, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.30 мск снижался на 20 копеек, до 65,53 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 72,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ЛЕГКОМ РОСТЕ

Рубль вечером умеренно повышался против доллара и стабилизировался к евро на фоне уверенного роста рынка нефти, превышавшего вечером 2% — в район 63 долларов за баррель — к максимумам более чем за месяц.

Поддержку рынку нефти оказали сообщения о намерении Саудовской Аравии сохранить приверженность соглашению ОПЕК+ о снижении объемов нефтедобычи после назначения новым главой министерства энергетики сына короля — принца Абдель Азиза бен Сальман Аль Сауда. С 2016 года этот пост занимал Халид аль-Фалих.

Мировые фондовые рынки демонстрировали в понедельник разнонаправленную динамику в пределах 0,7%, не давая четких сигналов об аппетите к риску среди инвесторов.

В итоге доллар и евро снижались вечером только на 0,1-0,3%, поскольку слабая конъюнктура мировых фондовых рынков отчасти компенсировала уверенный рост нефтяных котировок. Рублевая цена нефти поднялась к отметке 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский долговой рынок продолжает отражать повышенный спрос инвесторов на ОФЗ, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер", рассуждая о факторах курсовой динамики рубля.

"Индекс гособлигаций RGBI после пятничного роста сегодня приближался к исторической вершине, но затем откатился, тем не менее, оставаясь в рамках устойчивого восходящего тренда. Вероятно, в ближайшие дни курсы останутся вблизи достигнутых уровней: 65,3-65,7 рубля за доллар и 72-72,5 рубля за евро", — оценил он.

Текущая неделя обещает быть интересной с точки зрения экономических событий: в частности, ожидается заседание ЕЦБ и комитета ОПЕК+, отметил Андрей Люшин из Локо Банка.

"На завтра ожидаем торговый диапазон для курса в районе 65-65,5 рубля за доллар и 73-73,5 к рубля за евро, торги будут максимально спокойными", — добавил он.