МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне надежд на то, что страны соглашения ОПЕК+ могут согласовать продление сроков его действия или дополнительное сокращение добычи для поддержки цен на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,87%, до 62,69 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов вторника показатель впервые с 1 августа превышал отметку в 63 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,34%, до 57,84 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают рост, который отмечался в понедельник после того, как в Саудовской Аравии сменился министр нефти — им был назначен сын короля — принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. С 2016 года этот пост занимал Халид аль-Фалих. В понедельник министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил, что не ожидает изменений в политике ОПЕК+ после смены главы минэнерго Саудовской Аравии. Новый глава минэнерго Саудовской Аравии в свою очередь отметил, что в экономике страны не произойдет радикальных изменений.

Теперь рынки ждут заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 12 сентября в Абу-Даби. Некоторые аналитики в свете произошедших изменений в Саудовской Аравии даже ожидают дополнительного снижения добычи. "Встреча стран ОПЕК+ на этой неделе в Абу-Даби вселяет надежду на дополнительное сокращение поставок", — сказал агентству Рейтер рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннес (Stephen Innes).

Страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление до конца марта 2020 года соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходится на Россию. Договоренности ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действуют с начала 2017 года.