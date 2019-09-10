МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику во вторник на фоне неоднозначной макростатистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,36%, до 3013,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 1681,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,08%, до 26703,58 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,46%, до 2028,76 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,33%, до 21388,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,75%, до 6597,9 пункта.

Во вторник инвесторы обратили внимание на статистику из КНР, согласно которой годовая инфляция в стране по итогам августа составила 2,8%, как и в июле. Это превысило ожидания экспертов, которые прогнозировали показатель на уровне 2,6%. Тем временем цены производителей в августе в годовом выражении упали до 0,8%, что стало самым сильным падением показателя с августа 2016 года.

"Инфляция по всему миру остается под давлением, поэтому в этом смысле Китай не является исключением", — сказал агентству Рейтер главный стратег по глобальным фондовым рынкам Jefferies Group Inc. Шон Дарби (Sean Darby).