МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Золото во вторник дешевеет четвертый день подряд на фоне улучшения рисковых настроений на рынках и снижения спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 13,95 доллара, или на 0,9% — до 1497,5 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 1,48% — до 17,898 доллара за унцию.

Аппетит к риску на мировых рынках сохраняется, что снижает спрос на золото. "В глобальном масштабе мы наблюдаем обратный сдвиг в сторону более высокодоходных активов, и это происходит за счет более надежных активов", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).

Рынки ждут нового раунда переговоров между США и Китаем в начале октября, надеясь на разрешение торгового конфликта.

Участники торгов обратили определенное внимание и на статистику из Китая. Годовая инфляция в стране в августе составила 2,8%, как и в июле, превысив ожидания экспертов, которые прогнозировали показатель на уровне 2,6%. При этом цены производителей в августе в годовом выражении снизились на 0,8%, что стало самым сильным падением с августа 2016 года. В то же время аналитики ждали еще более значительного сокращения показателя — на 0,9%.