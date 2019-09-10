МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно растет к доллару и евро на поддержке нефти, закрепившейся выше 63 долларов за баррель по марке Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.23 мск вторника снижался на 10 копеек — до 65,45 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 72,25 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,91% — до 63,16 доллара за баррель.

РУБЛЬ УМЕРЕННО РАСТЕТ

Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, но при этом отступил немного от локальных максимумов. К текущему моменту отечественная валюта поднимается примерно на 0,2% к доллару и на 0,3% — к евро. В первой половине дня рубль рос к доллару и евро на 0,4%.

"Сегодня рубль вновь открылся вверх, но почти сразу стал сдавать позиции, хотя внешний фон по-прежнему остается достаточно благоприятным. Этому способствуют продолжающие поступать заявления обеих сторон американо-китайских торговых переговоров, свидетельствующие о том, что этот процесс пока развивается в конструктивном ключе", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Однако данные по китайской инфляции, вновь показавшие превышение индексом потребительских цен прогноза, могут стать серьезным препятствием для расширения стимулирующих мер со стороны центробанка Китая, добавляет он.

"Глобальные рынки проявляют спокойствие в преддверии заседаний ЕЦБ и ФРС США, которые ожидаются на этой и на следующей неделе. Сегодня не запланировано большого количества важных событий, и мы ожидаем, что на рынке сохранится спокойствие. Тем не менее, наши стратеги по сырьевым рынкам видят потенциал для роста цен на нефть после вечерней публикации краткосрочного прогноза Управления энергетической информации США (EIA) по энергетическому рынку. Если котировки Brent удержатся выше 63 долларов за баррель, пара доллар-рубль может отступить к отметке 65,3", — говорят аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

ПРОГНОЗЫ

"Несмотря на то, что пара доллар-рубль несколько раз уходила под горизонтальную поддержку 65,44, ускорения снижения пока не происходит, что свидетельствует о ложности пробоя данного уровня. И хотя сформированный с начала сентября краткосрочный нисходящий канал слишком узок…, более вероятно продолжение снижения в район сильной области поддержки 64,78-65", — говорит Бабин из "БКС Брокер".

Исключая внешнюю неопределенность, все локальные факторы будут способствовать дальнейшему умеренному росту рубля, полагает Дмитрий Полевой из РФПИ.