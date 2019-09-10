События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 сентября
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (3кв2019)
|-10,4
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|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (сентябрь)
|3,6%
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|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
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|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|-0,1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|0,2%
|0,1%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-4,771 млн барр
|-2,6 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,23 млн барр
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|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,67%
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|DP Eurasia — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента
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https://1prime.ru/Financial_market/20190910/830312135.html