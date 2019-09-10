МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 11 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (3кв2019) -10,4

 

 
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (сентябрь) 3,6%

 

 
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК

 

 

 

 
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) -0,1% 0,2%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) 0,2% 0,1%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -4,771 млн барр -2,6 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,23 млн барр

 

 
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,67%

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB DP Eurasia — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 