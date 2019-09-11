МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты после утренней разнонаправленной динамики днем устойчиво растет против евро и стабилизируется к доллару на фоне дорожающей нефти, говорят эксперты.

Словесные интервенции отчасти поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.32 мск снижался на 2 копейки — до 65,40 рубля, курс евро — на 25 копеек — до 72,02 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЕТ К ЕВРО

Рубль умеренно повышался против евро и стабилизировался к доллару на фоне коррекционного ослабления европейской валюты в направлении уровня 1,10 доллара на рынке форекс.

В четверг, 12 сентября пройдет встреча ЕЦБ. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую ставку на нулевом уровне и понизит ставку по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4%.

Поддержка российской валюте приходит от продолжившегося роста нефтяного рынка – на 1% — выше 63 долларов за баррель сорта Brent.

Поддержку рынку нефти оказывают ожидания публикации еженедельной статистики минэнерго США по запасам сырья в стране. Эксперты ожидают снижения показателя на 2,69 миллиона баррелей. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 7,2 миллиона баррелей после роста на 400 тысяч баррелей неделей ранее.

Кроме того, мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг будет оценивать выполнение соглашения и ситуацию на рынке, корректировку сделки обсуждать не планируется, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Словесные интервенции также оказывают поддержку рублю. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчёты в рублях со своими иностранными партнёрами, поскольку это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.

В итоге, доллар почти не менялся к рублю, а евро снижался на 0,3%. Рублевая цена нефти при этом колебалась выше отметки 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Уход из администрации США советника по национальной безопасности и давнего сторонника ужесточения санкционного режима в отношении России Джона Болтона – позитивный сигнал для российских активов, считает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

Между тем, отставка Болтона может привести к смягчению американской позиции по Ирану и Венесуэле и, как следствие, к увеличению объема предложения углеводородов, добавил он.

Сегодня курс опустится к отметке 65,2 рубля за доллар на фоне растущих цен на нефть, оценил Попов.

Со стороны фундаментальных факторов поддержка для рубля постепенно ослабевает, что стало одной из причин для умеренно негативной динамики на валютном рынке в августе, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Мы полагаем, что к концу года баланс валютной ликвидности продолжит поступательное сокращение из-за увеличения выплат по внешнему долгу, а также более низкого уровня цен на нефть. На этом фоне курс в четвертом квартале ожидается на уровне 66,5 рубля за доллар", — сказал он.