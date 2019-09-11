МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, рынки продолжают ожидать от мировых регуляторов ослабления монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 3,95 доллара, или на 0,26%, до 1503,15 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижается на 0,08%, до 18,172 доллара за унцию.

В четверг состоится заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), по итогам которого аналитики ожидают сохранения базовой ставки на нулевом уровне и снижения ставки по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4%. А через неделю пройдет встреча глав банков Федеральной резервной системы (ФРС) США, ее итоги будут объявлены 18 сентября. Эксперты ожидают, что учётная ставка будет понижена на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%.

Золото чувствительно к изменению ставки Федрезерва, снижение которой оказывает давление на курс доллара, что поддерживает котировки металла.

"Общая ситуация с золотом в целом, вероятно, по-прежнему позитивная, учитывая, что основные причины ухода от риска остаются нерешенными. И Brexit (выход Великобритании из ЕС — ред.), и торговая война США и Китая — это сохраняющиеся проблемы, как и замедление роста мировой экономики. Вероятно, это способствует тому, что центробанки сохраняют более "голубиное" настроение", — рассказал агентству Рейтер старший валютный стратег DailyFx Илья Спивак.