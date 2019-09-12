МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Рубль умеренно повышается к доллару и евро на фоне коррекционно дорожающей нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 19 копеек — до 65,31 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 71,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4% — до 61,05 доллара за баррель по марке Brent после снижения накануне с 63 долларов.