МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня показывает разнонаправленную динамику по основным индексам на фоне снижения доллара к рублю в пределах 20 копеек.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,15% — до 2813 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,1% — до 1356 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снижается к рублю на 16 копеек – до 65,34 рубля.

Цена нефти утром повышается на 0,4% — до 61,05 доллара за баррель марки Brent.