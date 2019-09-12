МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно положительной динамикой в надежде на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,75% — до 3031,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,58%, до 1681,23 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,3% — до 27087,63 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,75%, до 21759,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, до 6654,9 пункта. Торги на бирже Южной Кореи не проводились в связи с национальным праздником. По итогам среды южнокорейский KOSPI вырос на 0,84%, до 2049,2 пункта.

Трейдеры обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о решении Вашингтона отложить с 1 до 15 октября повышение пошлин на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов с 25% до 30%. Данное решение было принято за несколько недель до начала нового раунда торговых переговоров между США и КНР в начале октября.

Кроме того, в среду комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных импортных пошлин. В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности значатся 16 наименований товаров.

Директор по инвестициям Atlas Funds Management Хью Дайв (Hugh Dive), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что комментарии Трампа придают рынкам небольшой импульс, "но уже завтра он может исчезнуть".