МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Акции МОЭСК растут и обновили максимум с января 2018 года на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 14.00 мск акции МОЭСК дорожали на 8,1% — до 87,5 копейки, при этом в ходе торгов их стоимость уже поднималась на 8,5%, до 87,8 копейки – максимума с января 2018 года. Впрочем, их ликвидность остается низкой — объем торгов составляет всего около 23 миллионов рублей.

Компания, работающая под брендом "Россети Московский регион", планирует в этом году выплатить первые промежуточные дивиденды — за девять месяцев, они ожидаются в размере не менее 50% от планируемого годового объема дивидендов. МОЭСК ожидает в 2019 году чистую прибыль по РСБУ на уровне не менее 5,6 миллиарда рублей, EBITDA — не менее 39 миллиардов рублей. По МСФО показатель ожидается не ниже 7,2 миллиарда рублей. В 2018 году он составил 6,586 миллиарда рублей, поднявшись за год в 3,4 раза.