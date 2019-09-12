МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок днём в четверг дешевеет на фоне противоречивых факторов, говорят трейдеры.

Рост аппетита к риску на решениях финансовых регуляторов компенсируется коррекционным падением рынка нефти, отмечают эксперты.

К 16.17 мск рублевый индекс Мосбиржи снижается на 0,82% до 2793,56 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,06% до 1353,83 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Удешевление доллара и на 50 копеек, до 65 рублей объясняет разницу в динамике индексов.

ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ ПРОТИВОРЕЧИВЫ

Ранее в четверг Европейский центробанк (ЕЦБ) ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, понизив при этом ставку по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4%. Регулятор также объявил, что с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц, которая будет действовать столько времени, сколько потребуется для усиления адаптивной денежно-кредитной политики, и завершится незадолго до того, как регулятор начнет поднимать ключевые процентные ставки.

Аналогичных, стимулирующих действий инвесторы ждут и от Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая будет заседать через неделю. Смягчение монетарной политики регуляторами позитивно для фондовых индексов.

С другой стороны, рынок нефти днем корректируется вниз (-2%), тестируя поддержку около круглого уровня 60 долларов за баррель. Завершение министерского мониторингового комитета ОПЕК+ прошло без неожиданностей, однако игроки нефтяного рынка решили зафиксировать прибыль от роста "на факте".

В лидерах повышения сегодня продолжают оставаться акции "Сургутнефтегаза" (+3,9% обыкновенные акции и +2,9% префы). При этом цена обоих типов акций сегодня сравнялась – "обычка" догнала "префы".

Также растут в цене акции "Алросы" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), Polymetal (+0,7%).

Дешевеют акции "Лукойла" (-2,4%), "Новатэка" (-2,4%), "Татнефти" (-1,4%), НЛМК (-1,3%)

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На рынках преобладают позитивные настроения, которые вчера к тому же были подкреплены заявлениями США о переносе сроков повышения пошлин на китайские товары, говорит София Кирсанова из УК "Райффайзен капитал".

"Взаимный обмен любезностями между США и КНР перед новым раундом торговых переговоров в октябре поддержал аппетит к риску. Впрочем, в совокупности с понижением прогнозов по росту спроса на "черное золото" возвращение иранской нефти на мировой рынок может создать угрозу очередного дисбаланса сырьевого рынка, и это настораживающий фактор", — отметила она.

Внешнеполитический позитив помогает российскому рынку, хотя риски остаются, считает Джон Волш из Альфа-банка.

"Рынок с воодушевлением встретил отставку советника по национальной безопасности США Джона Болтона, который был сторонником жесткого взгляда на Россию. Его отставка может стать знаком потепления отношений Вашингтона с Москвой. Тем не менее, отставка Болтона не ослабляет угрозы дальнейших санкций против России этой осенью. В конгрессе циркулирует целый ряд антироссийских законопроектов, а в США стартует предвыборная кампания", — сказал он.