МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в четверг вечером после резкого падения в ходе торгов ранее, вызванного итогами заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару растёт до 1,1049 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1009 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивается до 108 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) дешевеет на 0,19%, до 98,46 пункта.

Курс евро резко падал после того, как ЕЦБ сообщил о понижении ставки по депозитам до минус 0,5% и снизил прогнозы инфляции и ВВП на 2019-2020 годы. Давление на валюту также оказали слова главы ЕЦБ Марио Драги о том, что неопределенность в мировой экономике оказывает негативное влияние на экономику еврозоны.

Но теперь евро восстановился после резкого падения, так как инвесторы уделили больше внимания тому, что регулятор принял меры стимулирования экономики. Так, ЕЦБ с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц.

Через неделю состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты ожидают, что регулятор также примет меры, которые смогут предотвратить замедление экономики. Оптимизм в отношении результатов заседания ФРС оказывает поддержку курса доллара, которой укрепляется к иене.

Рисковые настроения инвесторов также поддерживаются новостями относительно развития торгового конфликта США и Китая. Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп сообщил об отсрочке введения пошлин на китайские товары. Этот шаг был принят после того, как Китай решил освободить от пошлин в общей сложности 16 наименований американских товаров.