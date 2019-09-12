МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в четверг закрылись ростом, после того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял меры, нацеленные на стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 подорожал на 0,06%, до 7342,34 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 5642,86 пункта, немецкий DAX — на 0,42%, до 12410,9 пункта.

В четверг состоялось заседание ЕЦБ, в рамках которого регулятор понизил ставку по депозитам до минус 0,5% и объявил о возобновлении программы выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц. Инвесторы ожидают, что соответствующие меры помогут стимулировать рост замедляющейся экономики.

При этом на мировых рынках и без того преобладают оптимистичные настроения — из-за потепления внешнеторговых отношений США и Китая. Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп сообщил об отсрочке введения пошлин на китайские товары. Этот шаг был принят после того, как Китай решил освободить от пошлин в общей сложности 16 наименований американских товаров.