МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером в четверг продолжает уверенно расти против доллара и евро на фоне роста аппетита к риску на мировых площадках после решений Европейского центробанка (ЕЦБ).

Сползание рынка нефти к психологически значимой отметке 60 долларов за баррель сорта Brent не помешало рублю выйти на максимумы с начала августа против основных резервных валют, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.06 мск снижается на 78 копеек, до 64,72 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 71,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

В течение дня доллар и евро обновили минимумы с начала августа – 64,67 рубля и 70,97 рубля соответственно.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА АППЕТИТ К РИСКУ

Рубль выглядит уверенно на фоне активизации аппетита к риску на мировых площадках.

Это произошло после решений ЕЦБ, ожидаемо сохранившего базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Ставка по депозитам при этом понижена до минус 0,5% с минус 0,4%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Регулятор также объявил, что с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц, которая будет действовать столько времени, сколько потребуется для усиления адаптивной денежно-кредитной политики, и завершится незадолго до того, как регулятор начнет поднимать ключевые процентные ставки.

"Мягкие" решения ЕЦБ и ожидания аналогичных действия от Федеральной резервной системы (ФРС) США через неделю поддержали спрос на рисковые активы и валюты развивающихся рынков.

Впрочем, рынок нефти продолжил в четверг падать, тестируя поддержку около круглого уровня 60 долларов за баррель. Завершение министерского мониторингового комитета ОПЕК+ прошло без неожиданностей, и игроки нефтяного рынка решили зафиксировать прибыль от роста "на факте".

Поддержку российской валюте оказали и словесные интервенции. В частности, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил, что оснований ожидать от Банка России мягкой денежно-кредитной политики в настоящее время нет.

Косвенно это подтвердила и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, заявив, что низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, и денежно-кредитная политика ЦБ здесь практически бессильна. Россия не должна повторять ошибки тех стран, которые пренебрегали таким структурным характером замедления экономики, пытаясь с помощью печатного станка "разогреть" экономику, подчеркнула глава регулятора.

В итоге доллар и евро снижаются на 0,7-1,2%. Рублевая цена нефти при этом остаётся ниже уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Курс доллара вошел в сильную область поддержки 64,78-64,9 рубля и вряд ли в ближайшие сессии сможет ее пробить вниз, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

Евро, скорее всего, попытается скорректироваться, оттолкнувшись вверх от уровня 71 рубля, ниже которого он сегодня незначительно опускался, добавил Бабин.

Стабилизация ситуации на рынке нефти способна оказать поддержку российской валюте, курс в рамках текущего движения способен уйти в зону 64-64,5 рубля за доллар, оценил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.