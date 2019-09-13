МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в пятницу на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности рассмотреть временную торговую сделку с КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск гонконгский Hang Seng Index рос на 0,36%, до 27186,35 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,03%, до 21982,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 6663,9 пункта.

Торги на биржах Китая и Южной Кореи не проводятся в пятницу связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,75%, до 3031,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,58%, до 1681,23 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,84%, до 2049,2 пункта.

Участники торгов обратили внимание на заявления Трампа о том, что он готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР, но хочет широких договоренностей. Американский президент сказал, что рассмотрит временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозные пошлины и разрядить обстановку в "торговой войне" между двумя странами.

"Сегодня рынками движет возможность временной торговой сделки", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс директор по инвестициям Wilmington Trust Тони Рот (Tony Roth). Эксперт считает, что экономики как Китая, так и США оказались под давлением из-за торговой войны, поэтому в интересах лидеров обеих стран "сделать шаг назад и дать небольшую передышку".