МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в пятницу на фоне признаков ослабления торговой напряженности между США и Китаем, а также на оптимизме по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.05 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,34%, до 7320,05 пункта, но французский CAC 40 растёт на 0,2%, до 5654,22 пункта, а немецкий DAX дорожает на 0,19%, до 12433,47 пункта.

Мировые инвесторы в пятницу отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа о том, что он готов рассмотреть временное торговое соглашение с Китаем, но хочет широких договоренностей. Президент сказал, что рассмотрит временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозные пошлины и разрядить обстановку в "торговой войне" между двумя странами.

Трейдеры восприняли такое заявление как признак ослабления торговой напряженности между двумя крупнейшими мировыми экономиками. В то же время игроки рынка предпочитают сохранять осторожность в ожидании нового раунда торговых переговоров между сторонами в начале октября.

Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать результаты заседания ЕЦБ, на котором регулятор понизил ставку по депозитам до минус 0,5% и объявил о возобновлении программы выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц.

Главный экономист OCBC Bank Селена Лин (Selena Ling) заявила агентству Рейтер, что этот раунд смягчения политики ЕЦБ рассматривается в целом как поддерживающий фактор для экономики, хотя, "возможно, он существенно не сдвинет с места показатели роста".