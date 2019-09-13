МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару заметно поднимается в пятницу днем, инвесторы оценивают результаты очередной встречи топ-менеджмента Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которой регулятор принял ряд стимулирующих мер, которыми, впрочем, он может и ограничиться некоторое время, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.23 мск курс евро к доллару растёт до 1,1099 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1061 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 107,98 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,09 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,31%, до 98 пунктов.

В четверг ЕЦБ объявил об ослаблении монетарной политики, в числе принятых мер — снижение ставки по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%, и программа выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц с 1 ноября. На итогах заседания курс евро к доллару ненадолго опустился ниже 1,1 доллара за евро, после чего скомпенсировал потери.

"ЕЦБ создал у рынков впечатление того, что мы закончили с мерами стимулирования… Основной посыл ЕЦБ состоит в том, что мы прошли нижний уровень курса евро к доллару", — приводит агентство Рейтер слова главы международного отдела по валютной стратегии Lombard Odier Василеоса Гионакиса (Vasileios Gkionakis).

Скоро состоятся заседания и еще трех крупных центробанков и регуляторов — США, Великобритании и Японии. Федеральная резервная система (ФРС) США, как ожидается, 18 сентября объявит о снижении ключевой ставки на 0,25% с текущего уровня в 2-2,25%. Заседания Банка Англии и Банка Японии пройдут 19 сентября.