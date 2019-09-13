МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты к доллару и евро продолжает уверенно расти в район максимумов с начала августа, свидетельствуют биржевые сводки.

Словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной поддерживают курс российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.56 мск снижается на 50 копеек, до 64,20 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 71,29 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в течение дня доллар обновил минимум с начала августа – 64,145 рубля.

РУБЛЬ В ПОВЫШАТЕЛЬНОМ ТРЕНДЕ

Рубль днем уверенно растёт против доллара и евро на фоне сохранения аппетита к риску на мировых площадках. Европейские биржевые индексы и фондовые фьючерсы США повышаются, сигнализируя об этом.

Рынок нефти цепляется за психологически значимый уровень поддержки 60 долларов за баррель. После существенной просадки нефтяных котировок из-за ожидания дополнительного предложения на рынке обозначились коррекционные настроения.

Поддержку российской валюте оказывают словесные интервенции. Так, Набиуллина заявила, что включение "печатного станка" и излишне дешевые деньги не помогут, а помешают экономическому росту. Таким образом, чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики от регулятора ожидать не стоит.

Кроме того, глава регулятора предложила обсудить как один из вариантов повышение планки отсечения по цене нефти в "бюджетном правиле" в связи с планирующимся началом инвестирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это может уменьшить объемы покупки валюты минфином РФ, что поддержит курс рубля.

В итоге доллар и евро дешевеют на 0,4-0,8%. Рублевая цена нефти при этом остаётся ниже уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль остаётся волатильным на фоне большого потока противоречивых внешних сигналов, однако волатильность не тождественна слабости, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Надо признать, многие фундаментальные факторы в целом благоволят отечественной валюте. Немного замедлившись, всё же продолжается рост цен на золото, которого в золотовалютных резервах ЦБ уже почти 20%, ещё в прошлом месяце России был повышен кредитный рейтинг со стороны Fitch Ratings, в последние недели Минфин размещает очередные транши ОФЗ с неплохими результатами. Так что игра против рубля сейчас, на наш взгляд, по большому счёту ничем не обоснована", — добавил он.

В сентябре-декабре по текущему счету Россия получит 11 миллиардов долларов в предположении, что средний курс останется ниже 65 рублей за доллар при цене нефти около 60 долларов за баррель марки Brent, оценили аналитики Райффайзенбанка. Это заметно меньше объема валюты, который должен будет купить ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила (около 4-5 миллиардов долларов в месяц), отметили в банке.

"Как следствие, до конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности. Однако ее накопленный запас (около 18,5 миллиарда долларов) некоторое время позволит компенсировать отток, а по мере своего исчерпания ближе к концу года будет способствовать ослаблению рубля и росту стоимости валютной ликвидности на локальном рынке", — считают эксперты Райффайзенбанка.

"Впрочем, поддержку рублю окажет политика низких процентных ставок, которая по сути запущена ФРС и ЕЦБ, то есть можно констатировать начало длинного цикла смягчения (возможно, бесконечного), который должен транслироваться в ослабление евро и доллара и укрепление к ним развивающихся валют. Риск представляет эскалация торгового конфликта между США и Китаем, а также возможная рецессия экономики США", — полагают в банке.