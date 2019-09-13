МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 JPY Япония — День почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже

 

 

 

 
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (август) 5,7% 5,6%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (август) 4,8% 5,2%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (август) 5,8%

 

 
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,3%

 

 
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,5% 0,1%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (сентябрь) 4,8 4,55
15:30 CAD Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (июль) -3,98 млрд канад. долл

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 RUB ЦБ РФ — Протокол заседания СД по вопросам денежно-кредитной политики

 

 

 

 