МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в пятницу, инвесторы отдают предпочтение рисковым активам после новостей о развитии торгового конфликта США и КНР, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается под давлением падения цен на акции технологических компаний, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16.44 мск индекс Dow Jones рос на 0,22%, до 27242,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,04%, до 8191,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,15%, до 3013,96 пункта.

Участники торгов склонны к риску после того, как американский президент Дональд Трамп сообщил о готовности рассмотреть временную торговую сделку с КНР, но при этом хочет широких договоренностей. Заявление Трампа последовало за сообщением Китая об исключении некоторых видов сельскохозяйственной продукции, включая соевые бобы и свинину, из списка американских товаров, облагающихся пошлинами.

"Если вы надеетесь на заключение торгового соглашения, комментарии Трампа являются, вероятно, лучшим из того, что вы могли ожидать", — отметил старший инвестиционный стратег и портфельный менеджер Slate Stone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберт Павлик (Robert Pavlik), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Оптимизм инвесторов также поддерживает статистика из США. Так, согласно данным американского министерства торговли, объем розничных продаж в США в августе в месячном выражении вырос на 0,4%. Аналитики ожидали роста показателя всего на 0,2%.

Давление на индекс NASDAQ оказывает падение цен на акции технологических компаний. Бумаги Broadcom дешевеют более чем на 3% после сообщения компании о снижении спроса на микрочипы. Акции Apple теряют в цене 1,5% после того, как, по данным агентства, американский банк Goldman Sachs понизил целевые цены акций компании.