МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу вечером после новостей относительно торгового конфликта США и КНР и статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,35 доллара, или на 0,61%, до 1498,1 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускается на 2,5%, до 17,723 доллара за унцию.

Инвесторы отказываются от надежных активов в пользу рисковых после новостей о развитии торгового конфликта США и КНР. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп сообщил о готовности рассмотреть временную торговую сделку с КНР, при этом он хочет широких договоренностей.

Заявление Трампа последовало за сообщением Китая об исключении некоторых видов сельскохозяйственной продукции, включая соевые бобы и свинину, из списка американских товаров, облагающихся пошлинами.

На текущей неделе стороны также сделали шаги навстречу друг другу, которые также предвещают, что переговоры в октябре пройдут в позитивном ключе. Китай объявил об освобождении 16 наименований товаров от пошлин, а США в ответ отсрочили повышение пошлин на китайские товары.

Кроме того, днем ранее состоялось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), в рамках которого регулятор принял меры стимулирования экономики. Инвесторы надеются на восстановление темпов роста экономики еврозоны и мира в целом. Скоро также состоятся заседания еще трех крупных центробанков и регуляторов — США, Великобритании и Японии.