МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Средний чек жителя России за один поход в магазин в августе 2019 года увеличился по сравнению с июлем на 19 рублей, или на 3,5%, и составил 565 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"После летних каникул и сезонного снижения средний чек опять пошел в рост. За месяц его размер увеличился на 19 рублей или 3,5%, достигнув уровня в 565 рублей. При отрицательном показателе инфляции в минус 0,2% такой рост выглядит более чем впечатляющим", — указывается в исследовании. По сравнению с августом прошлого года показатель вырос на 5,2%.

Средний чек на Урале увеличился на 5,4% по сравнению с июлем, до 589 рублей. В Дальневосточном и Приволжском федеральных округах он вырос на 4,6% (до 680 рублей и до 519 рублей соответственно), в Сибири — на 4,1% (до 481 рубля), на Северо-Западе — на 3,8% (до 621 рубля). В Центральном округе чек повысился на 3% (до 619 рублей), в Южном — на 0,7% (до 578 рублей). В Москве средний чек по сравнению с июлем вырос на 0,4% (до 710 рублей), в годовом выражении он снизился на 2,5%.

В Санкт-Петербурге показатель в месячном выражении уменьшился на 0,6% (до 694 рублей), в годовом — на 0,7%. Средний чек в гипермаркетах РФ в августе 2019 года увеличился на 4,4% по сравнению с июлем, в супермаркетах — на 1%. В дискаунтерах он снизился на 3,1%, в магазинах традиционной торговли — на 4,6%. В годовом выражении показатель в гипермаркетах вырос на 2,8%, в супермаркетах и дискаунтерах — более чем на 8%, в традиционных магазинах — на 6%.

"Овощи и фрукты, быть может, и продолжили дешеветь в августе, но цены на многие непродовольственные товары, наоборот, скорректировались в сторону роста. Другие индексы "Ромир" показывают, что россияне в августе дороже платили за привычный набор товаров, чем месяцем ранее. Причем повышение затрат вызвали как раз не продуктовые категории", — отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.