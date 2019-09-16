МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном поднимаются, инвесторы отыгрывают статданные из Китая и реагируют на продолжающиеся протесты в Гонконге и скачок нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1%, до 3034,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 1689,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 1%, до 27079,16 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,39%, до 2057,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,08%, до 6674,3 пункта. Биржи Японии не торгуются в понедельник в связи с праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,05%, до 21988,29 пункта.

Разнонаправленные глобальные факторы вызывают смешанную реакцию бирж региона. Так, сдерживает торги слабая статистика из Китая. Согласно официальным данным, в августе промпроизводство КНР выросло на 4,4% в годовом выражении при прогнозе роста на 5,2%, в июле рост составлял 4,8%. Розничные продажи в августе выросли на 7,5% в годовом выражении после роста на 7,6% в июле. Аналитики ожидали рост индикатора на 7,9%.

С другой стороны, поддерживает торги скачок нефтяных цен. Нефтяные котировки в понедельник растут на 10% после атаки беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Продолжающиеся протесты в Гонконге сдерживают индекс Hang Seng. В субботу в Гонконге произошли столкновения между протестующими и их противниками. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.