МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к иене опускается в понедельник утром, инвесторы обращаются к более безопасным активам на фоне усиления рисков после атак беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару снижается до 1,1071 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1073 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 107,84 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,1%, до 98,16 пункта.

Инвесторы уходят от риска после инцидента в Саудовской Аравии. В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Атаки беспилотников на объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".

Иена традиционно считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков, в том числе опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке.