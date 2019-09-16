МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром заметно растет после атак на НПЗ в Саудовской Аравии и на фоне выхода макростатистики в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 12,45 доллара, или на 0,83%, до 1511,95 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднимается на 2,19%, до 17,953 доллара за унцию.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ "Абкайк" на востоке Саудовской Аравии и НПЗ "Хурайс" к востоку от столицы страны Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что эти НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

Кроме того, экономическая статистика Китая поддерживает опасения инвесторов за перспективы роста мировой экономики и дополнительно увеличивает привлекательность золота как защитного актива. Согласно официальным данным, рост промпроизводства и розничных продаж в августе в Поднебесной неожиданно замедлился: промпроизводство выросло на 4,4% в годовом выражении при прогнозе роста на 5,2%, объём розничных продаж — на 7,5% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 7,9%. В июле показатели выросли на 4,8% и 7,6% соответственно.

Традиционно золото считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков, в том числе опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке и замедления роста мировой экономики.