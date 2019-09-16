МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника без единой динамики, инвесторы отыгрывали слабую статистику по Китаю и последствия атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,02%, до 3030,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,23%, до 1685,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,83%, до 27124,55 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,64%, до 2062,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,06%, до 6673,5 пункта. Биржи Японии не работают в понедельник в связи с праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,05%, до 21988,29 пункта.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

С одной стороны, усиление рисков на Ближнем Востоке и вероятность повторных нападений снижает спрос инвесторов на более рисковые активы, что оказывает давление на фондовые рынки. Вместе с этим удорожание нефти на 8% поддерживает стоимость акций энергетических компаний региона. Так, акции CNOOC Ltd подорожали на 7%, PetroChina — на 3,5%, Woodside Petroleum Ltd — на 4,3%.

Сдержала торги в Китае слабая макростатистика. Согласно официальным данным, в августе промпроизводство КНР выросло на 4,4% в годовом выражении против роста июля в 4,8%, ожидалось увеличение на 5,2%. Показатель августа стал худшим за последние 17 лет. Розничные продажи в августе выросли на 7,5% в годовом выражении после роста на 7,6% в июле. Аналитики ожидали рост индикатора на 7,9%.

Негативно отразилось на индексе Hang Seng продолжение в минувшую субботу протестов в Гонконге. Всего на различных демонстрациях и митингах пострадали 25 человек, их госпитализировали, большинство из них в стабильном состоянии. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.