МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (2кв2019) -3% -1%
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (сентябрь) -13,5 -15
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (сентябрь) -44,1 -37
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (сентябрь) -43,6

 

 
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июль) -1,2% -0,2%
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (август) -0,2% 0,2%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (август) 0,5%

 

 
20:10 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере

 

 

 

 
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июль) 99,1 млрд долл

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -7,2 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Северсталь — реестр для выплаты див-дов за 2кв2019 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018 35,43 (1кв2019) + 26,72(2кв2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Уралкалий — последний день торгов на Московский бирже

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — СД (о прекращении полномочий членов правления и гендиректора)

 

 

 

 