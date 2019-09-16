События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 сентября
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (2кв2019)
|-3%
|-1%
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|
|
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (сентябрь)
|-13,5
|-15
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (сентябрь)
|-44,1
|-37
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (сентябрь)
|-43,6
|
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июль)
|-1,2%
|-0,2%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|-0,2%
|0,2%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (август)
|0,5%
|
|20:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере
|
|
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июль)
|99,1 млрд долл
|
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-7,2 млн барр
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Северсталь — реестр для выплаты див-дов за 2кв2019
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018
|35,43 (1кв2019) + 26,72(2кв2019) — див-д 2019
|
|RUB
|Уралкалий — последний день торгов на Московский бирже
|
|
|
|RUB
|ТГК-1 — СД (о прекращении полномочий членов правления и гендиректора)
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20190916/830326120.html