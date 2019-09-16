МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник на фоне сохранения напряжения на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.03 мск индекс Dow Jones снижался на 0,34%, до 27126,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 8153,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 3000,19 пункта.

Участники торгов по-прежнему склоняются в сторону покупки надежных активов на фоне растущего беспокойства на рынке обусловленного тем, что йеменские повстанцы-хуситы в субботу атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии. В результате, этот крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти заявил, что сократил производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в 9,8 миллиона.

При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но помогут союзникам. Сложившаяся ситуация поддерживает рост цен на акции американских нефтяных компаний. Так, бумаги Marathon Oil Corp дорожают на 9,7%, Devon Energy Corp — на 8,5%, Exxon Mobil Corp — на 2%, Chevron Corp — на 1,8%.

Акции авиакомпаний, в свою очередь, упали в ожидании повышения стоимости топлива. Бумаги American Airlines Group, Delta Air Lines и Carnival Corp дешевеют на 5,7%, 2,2% и 3% соответственно.

Главный инвестиционный директор в UBS Wealth Management Марк Хефеле (Mark Haefele), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что "это краткосрочное нарушение в добыче нефти не вызовет замедления мировой экономики", хотя эти атаки все же являются фактором, сдерживающим рост глобальной экономики.