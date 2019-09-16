МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс иены продолжает расти к доллару в понедельник вечером на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.19 мск курс доллара к иене снижается до 107,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,07 иены. Курс евро к доллару уменьшается до 1,1003 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1073 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,44%, до 98,69 пункта.

Инвесторы по-прежнему отказываются от покупки рисковых активов, отдавая предпочтение надежным, каковым является иена. Трейдеры отыгрывают новости об атаке нефтяных объектов Саудовской Аравии, которая произошла в субботу. В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. В результате этот крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти заявил, что сократил производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в 9,8 миллиона.

Валютный стратег MUFG в Лондоне Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что обеспокоенность на валютном рынке обусловлена тем, что геополитическая напряженность может оказать негативное влияние на "и без того хрупкую" мировую экономику.

"Риски для мировой экономики будут увеличиваться, если геополитические риски в регионе будут продолжать расти, создавая более неблагоприятные условия для развивающихся рынков", — отметил аналитик.