МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, сдерживают торги внутренние факторы, связанные с экономикой региона и мерами китайского ЦБ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,02%, до 2999,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,38%, до 1661,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,01%, до 26849,72 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,1%, до 2064,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,01%, до 6672,6 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,12%, до 22013,32 пункта.

С понедельника, 16 сентября, вступило в силу снижение Народным банком Китая (ЦБ) нормы обязательных резервов для финансовых учреждений на 50 базисных пунктов. В начале сентября банк сообщал, что для региональных банков ставка будет дополнительно снижена на 100 базисных пунктов в два этапа — с 15 октября и с 15 ноября. В результате индексы Китая показывают самое заметное снижение.

Биржи Гонконга под давлением после того, как агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингам Гонконга до негативного на фоне продолжающихся протестов. Агентство указало на экономические риски в случае, если ситуация не будет решена или будет решена таким образом, что принятые меры негативно повлияют на прогнозы роста экономики региона.

При этом акции компаний нефтяного сектора продолжают расти в цене после удорожания нефти почти на 15% на фоне атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, одного из крупнейших нефтепроизводителей в мире. Несмотря на снижение нефтяных котировок во вторник почти на 1% в рамках коррекции, бумаги компаний энергетического сектора дорожают: акции JX Holdings — на 4,7%, Woodside Petroleum — на 1,8%.